Kendrick Lamar hat verraten, dass er SZA als Special Guest bei der Super Bowl LIX Halftime Show im Februar auftreten lassen wird. Diese Woche wurde ein Trailer für die Show veröffentlicht, der Lamar am Telefon zeigt, wie er über einen Gastauftritt nachdenkt, bevor SZA hinter dem Rapper auftaucht und ihm einen Eimer Gatorade über den Kopf kippt. Die Ankündigung kommt kurz nachdem SZAs Film „One of Them Days“ mit Keke Palmer Platz 2 an den Kinokassen erreichte und von Kritikern gelobt wurde. Lamar wurde Ende letzten Jahres als Headliner der Halbzeitshow bekannt gegeben und sagte: „Rap-Musik ist immer noch das einflussreichste Genre, das es gibt, und ich werde da sein, um die Welt daran zu erinnern, warum. Sie haben den Richtigen.“ Lamar und SZA haben bereits mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem bei dem Track „30 for 30“ aus ihrem Dezember-Album „Lana“. SZA war auch auf den Tracks „Luther“ und „Gloria“ von Lamars letztem Album „GNX“ zu hören. Die beiden werden auch gemeinsam auf der Grand National Tour auftreten, die im April beginnt.