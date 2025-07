Beim überzeugenden Heimsieg der Footballer von Stuttgart Surge gegen die Fehérvár Enthroners (Endstand: 55:12) hatte Headcoach Jordan Neuman einige wichtige Akteure geschont. Im Interview analysiert er die Leistung seines Teams und blickt auf das im Kampf um die Playoff-Plätze äußerst wichtige nächste Spiel gegen Frankfurt Galaxy voraus (Samstag, 12. Juli, 18 Uhr, PSD Bank Arena Frankfurt). Stuttgart Surge hat in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena erstmals den Titel zu holen.