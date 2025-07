Nach der knappen Niederlage bei den Munich Ravens (Endstand: 33:36) steigt, mit Blick auf die Qualifikation für die Playoffs der European League of Football (ELF), der Druck auf die Footballer Stuttgart Surge. Headcoach Jordan Neuman analysiert im Interview die Gründe für die zweite Saisonniederlage und erklärt in welchen Bereichen sich sein Team vor dem nun anstehenden Heimspiel gegen die Fehérvár Enthroners (Sonntag 6.7.2025, 13 Uhr im Gasi-Stadion) verbessern muss. Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.