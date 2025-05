Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt (33:20 gegen Frankfurt Galaxy) stehen die Footballer von Stuttgart Surge am zweiten Spieltag der European League of Football (ELF) vor der nächsten großen Herausforderung. Im Interview blickt Head Coach Jordan Neuman auf das schwere Auswärtsspiel (Sonntag, 25.05.2025, 13 Uhr) gegen die Paris Musketeers voraus und analysiert die Leistung seines Teams beim gelungenen Saisonstart. Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.