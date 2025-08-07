Vor der zuletzt spielfreien Woche in der European League of Football (ELF) überzeugten die Spieler von Stuttgart Surge beim klaren Heimsieg Devils (Endstand: 48:0) gegen die Hamburg Sea Devils — trotz einer Verletzung von Quarterback Reilly Hennessey. Im Vorfeld des nun anstehenden Spiels gegen die Cologne Centurions (9. August, 15 Uhr, Südstadion Köln) gibt Headcoach Jordan Neuman im Interview ein Update zum Gesundheitszustand seines Starspielers und der Stimmung in seinem Team, kurz vor Beginn der Playoffs. Stuttgart Surge verfolgt in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena erstmals den Titel zu gewinnen.