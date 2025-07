Beim überzeugenden Sieg der Footballer von Stuttgart Surge gegen Frankfurt Galaxy (54:39) am 9. Spieltag der European League of Football (ELF) zeigten sich die Schwaben rechtzeitig in starker Form. Vor dem für den Einzug in die Playoffs wichtigen Spitzenspiel gegen die Paris Musketeers (Sonntag, 20. Juli, 16:25 Uhr, Gazi-Stadion) gibt Headcoach Jordan Neuman im Interview Updates zu seinem Team – das sich zuletzt auch durch weitere Transfers verstärkt hat. Stuttgart Surge verfolgt in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena erstmals den Titel zu gewinnen.