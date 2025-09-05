Die Footballer von Stuttgart Surge fiebern dem Championship Game der European League of Football in der heimischen MHP Arena (Sonntag, 07.09.2025, 15 Uhr) entgegen. Vor dem Endspiel gegen die Vienna Vikings haben uns vier Surge-Spieler, die aus Stuttgart oder der unmittelbaren Umgebung stammen, im Interview verraten, welche besondere Bedeutung das Finale vor heimischer Kulisse für sie hat.
Sport Stuttgart Surge: Das bewegt die Schwaben vor dem ELF-Finale in der MHP Arena
red 05.09.2025 - 11:03 Uhr