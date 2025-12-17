Hart, härter - Steinbeisser! Sie ist die härteste Geländetrophy Europas und nur etwas für Fahrer mit extremer Offroad-Erfahrung. Nur die Harten kommen in den Garten. So lautet das Motto der 18. Ausgabe. Etwa 30 Teams bewegen sich möglichst schnell und unfallfrei in dem acht Hektar großen Offroad-Park in Langenaltheim in der Nähe von Nürnberg. Das Team Manfred Bigadoi ist mit seinem umgebauten Jeep am Start und will die Trophy für sich entscheiden. Die Rookies Werner und Martin Krause haben einen neuen Prototypen selbst gebaut. Das Vater-Sohn-Gespann will mit dem V8-Protz einfach nur ankommen.