21 Tage lang möglichst viele Wege klimafreundlich auf dem Fahrrad zurücklegen – das ist das Ziel beim Stadtradeln. Während die einen schon kräftig in die Pedale treten, stehen die anderen noch in den Startlöchern: Der Wettkampf läuft jährlich vom 1. Mai bis zum 30. September. Wann genau es losgeht bestimmt jede Kommune selbst. Welche Kommunen teilnehmen, kann man auf der Stadtradeln-Website sehen – auch Mittelfranken ist stark vertreten. Mitmachen kann jeder, der in einer teilnehmenden Kommune wohnt, arbeitet oder eine Hochschule besucht.