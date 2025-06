Am 7. Juni fand zum 21. Mal die Golden Roof Challenge im Herzen von Innsbruck, Österreich, statt. 20 Internationale Top-Athleten traten in den Disziplinen Stabhochsprung und Weitsprung an, um dort auf der World Athletics-zertifizierten, größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt „The FlySwat“ hautnah am Publikum wichtige Weltranglistenpunkte zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Tokyo zu sammeln. Im Männer-Stabhochsprung dominierte der erfahrene Pole Piotr Lisek, der mit 5,62m die beste Leistung des Abends zeigte. Der Vize-Weltmeister von 2017 setze sich gegen den Schweizer Valentin Imsand durch, der mit 5,22m im ersten Versuch den zweiten Platz holte. Dritter wurde Austin Miller (US), der im zweiten Versuch 5,22 Meter übersprang. Im Stabhochsprung der Frauen konnte die Finnin Elina Lampela als Einzige die 4,43m überspringen und sicherte sich damit den ersten Platz. Die Chinesin Chunge Niu zeigte einen sehr guten ersten Sprung, bei dem sie direkt die Hürde von 4,33m meisterte und damit auf Platz zwei landete. Das Podium komplettierte Saga Andersson aus Finnland, die im zweiten Versuch die 4,33 knackte.