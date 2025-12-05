Die zweite Saison des Champions of the Future Academy Program 2025 endete vom 1. bis 3. Dezember mit einem spektakulären Finale auf der Karting-Anlage des Al Forsan International Sports Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten. OK-N Junior: Im Kampf um den Juniorentitel lieferten sich Conor Clancy (UAE) und Many Nuvolini (FRA) ein spannendes Duell bis zum Schluss. Obwohl keiner der beiden in Abu Dhabi seine Wunschresultate erzielte, landete Clancy in beiden Finalrennen (Platz 5 und 9) vor seinem Konkurrenten und sicherte sich damit den Titel 2025 in der OK-N Junior-Kategorie. Die Tagessiege gingen an andere herausragende Fahrer: • Finale 1: Axel Nocom (PHI) dominierte und gewann vor Veer Chopra (VAE) und Angelina Simons Torres (ESP). • Finale 2: Simons Torres (ESP) zeigte eine starke Leistung und feierte ihren ersten Saisonsieg, gefolgt von Leonidas Peruzzi (VAE) und Albert Tamm (SUI).