Der LAAX OPEN, Europas prestigeträchtigster Freestyle-Wettkampf, findet an diesem Wochenende in der Schweiz statt. Wie alle vier Jahre ist er die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. 250 Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Freeski Slopestyle, Snowboard Slopestyle und Snowboard Halfpipe an. Am heutigen Sonntag stand Snowboard Slopestyle auf dem Programm. Der Franzose Romain Allemand landete bereits in seinem ersten von zwei Runs einen perfekten Lauf und sicherte sich damit seinen ersten Weltcupsieg. Bei den Frauen beendete die 21-jährige Japanerin Kokomo Murase die LAAX OPEN 2026 mit einem stilvollen Run und gewann den Titel.