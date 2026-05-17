Matthias Malmedie und Niki Schelle haben sich auf dem Lausitzring für ein brandheißes Duell verabredet: Porsche vs. BMW. Sie knöpfen sich zwei krasse Coupés mit vier Türen und je über 600 PS aus Deutschland vor: den neuen Porsche Panamera Turbo S mit 630 und das BMW M8 Competition Gran Coupé mit 625 Pferden. Nicht nur in Sachen Leistung, sondern auch bei der Technik liegen die beiden Geräte auf Augenhöhe. Mit ihren turbogeladenen V8-Motoren samt Allradantrieb gehören sie auch im Oval zu den Schnellsten überhaupt. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 25. April 2021, um 18:15 Uhr bei RTLZWEI.