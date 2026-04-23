Der Outdoor-Fotograf Rainer Eder hat sich mit der Schweizer Bergsportmarke Mammut zusammengetan, um ein eindrucksvolles visuelles Projekt zu realisieren, das zeigt, wie echte sportliche Entschlossenheit selbst unter den ungewöhnlichsten Bedingungen aussieht. Eine prägnante Szene zeigt den Schweizer Bergsteiger Jonas Schild, der an einem Berg aus Altpapier in voller Kletterausrüstung, mit Eispickel, klettert.