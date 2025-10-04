Jan Fatthauer betreibt Luxus-Tuning der Extraklasse: Ihm gehört die PS-Schmiede 9ff, die sich mit Vorliebe um den Porsche 911 kümmert. Eine besonders spektakuläre Kreation ist der GTronic 1400. Hier ist der Name Programm: Im Heck dieses Elfer lauern satte 1400 PS! Der ideale Untersatz, um beim SCC-500-Spektakel in Papenburg anzutreten. Bei diesem Beschleunigungs-Event stellt sich der Über-Elfer dem getunten Nissan GT-R von Pascal Schlegel - und der soll sogar noch mehr Pferdestärken abdrücken. Welcher PS-Gigant lässt den Konkurrenten am Ende stehen?