Die 15-jährige Sarah Nsambya aus Stätzling im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich spontan für die Teilnahme an der UDO World Street Dance Championship in Blackpool in England entschlossen. Bei der Weltmeisterschaft in den Street-Dance-Tanzsportarten setzte sie sich überraschend im HipHop durch. Und konnte den Weltmeistertitel für die Kategorie U16 Beginners Solo gewinnen. In mehreren Runden musste sie sich auf einer Bühne innerhalb kürzester Zeit gegen andere internationale Tänzer durchsetzen. Die Musik, zu der sie tanzen mussten, hörte sie dabei zum ersten Mal.