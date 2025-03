Der 7. Engadin Nachtlauf verzeichnet die Rekordteilnehmerzahl von 935 Läuferinnen und Läufern. Sie absolvieren bei Dunkelheit die 17 Kilometer lange Strecke von Sils nach Pontresina im Engadin. Schon am Mittwoch mussten die Organisatoren die Anmeldungen zum Nachtlauf schließen. Alle 935 vorbereiteten Startpakete waren vergeben. «Dieser Lauf ist ein Traum», sagt OK-Präsident Menduri Kasper. «Der Teilnehmerrekord ist ein tolles Kompliment der Läuferinnen und Läufer an alle unsere Helferinnen und Helfer.» Von der WM in den Stazer Wald: Der Unterengadiner Noe Näff (SUI) ist direkt von den Weltmeisterschaften in Norwegen angereist, wo er beim Sprint in die Top 20 gelaufen war. Seine Sprintstärke hilft ihm auch im Engadin, Yannick Zellweger (SUI) am Ende hinter sich zu halten und hauchdünn um lediglich zwei Zehntelssekunden zu gewinnen. Dritter wird Jakob Milz aus Deutschland. Bei den Frauen entscheidet Malia Elmer (SUI) das Rennen für sich. Die Glarnerin gewinnt mit 1:42 Minuten Vorsprung deutlich vor der Friburgerin Noémi Charrière (SUI) und Anna Happ (GER).