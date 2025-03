RB Leipzig ist Deutscher Club Meister im eFootball. Das eSports Team setzte sich am Sonntagabend in der Strassenkickerbase in Köln in einem spannenden Finale der VBL Club Championship gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Leipzig gelang der vierte Einzug ins Finale in Folge und der insgesamt dritte Titelgewinn nach 2022 und 2023. Das Team um die Spieler Umut "RBLZ_Umut" Gültekin, Levy Finn "RBLZ_levyfinn" Rieck und Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang setzte sich am Sonntagabend vor Publikum in der Kölner BASE nach drei Einzelspielen gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Gespielt wurde in EA SPORTS FC 25 im „Ultimate Team“-Modus auf der Playstation 5.