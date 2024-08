Der wohl anspruchsvollste Radmarathon der Alpen steht bevor: der 43. Ötztaler Radmarathon! Am Sonntag, den 01. September, treten rund 4000 Rennradfahrer an, um die 227 Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen. Der Rundkurs führt über vier Alpenpässe – Kühtaisattel, Brenner-, Jaufenpass und Timmelsjoch – mit 5.500 Höhenmetern von Sölden nach Südtirol und zurück. Es treten erneut hochkarätige Athleten an. Manuel Senni aus Italien will seinen Sieg verteidigen, während die Zweit- und Drittplatzierten des Vorjahres, Alban Lakata (AUT), und Johnny Hoogerland (NED), auf eine Revanche hoffen. Ebenfalls im Rennen sind der Kanadier Jack Burke, Sieger von 2022, und der Italiener Stefano Cecchini, Gewinner von 2017. Der frühere und mehrfache Weltmeister (UCI MTB Eliminator) Daniel Federspiel (AUT) wird für zusätzliche Spannung sorgen. Weitere prominennte Namen aus dem Bergsport, wie der ehemalige Österreichische Biathlet Dominik Landertinger, Ex-Skirennläufer Manfred Mölgg (ITA) und Hahnenkamm-Sieger Thomas Dreßen (GER) runden das ohnehin starke Teilnehmerfeld ab. Bei den Frauen kehrt Titelverteidigerin Janine Meyer (GER) zurück, nachdem sie im vergangenen Jahr nicht nur den Sieg errungen, sondern auch einen neuen Frauenrekord aufgestellt hat. Auch Catherine Rossmann (GER), Siegerin von 2022 und Drittplatzierte im letzten Jahr, ist wieder am Start, und wird wie Christina Rausch (GER), die in den Jahren 2019 und 2020 triumphierte, erneut einen Podiumsplatz anstreben.