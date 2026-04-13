Der Outdoor-Fotograf Rainer Eder hat sich mit der Schweizer Bergsportmarke Mammut zusammengetan, um ein eindrucksvolles visuelles Projekt zu realisieren, das zeigt, wie echte sportliche Entschlossenheit selbst unter den ungewöhnlichsten Bedingungen aussieht. Eine prägnante Szene zeigt die Schweizer Freeriderin Sybille Blanjean, die aus der Schaufel eines Baggers in eine Kiesgrube springt. Im Zentrum der Serie steht eine ebenso einfache wie kraftvolle Fragestellung: „Wie würde mein Sport aussehen, wenn er sich an eine sich ständig verändernde Umwelt anpassen müsste?“ Entstanden ist eine visuell starke Bildwelt, die Spitzenathletinnen und -athleten in unerwartete und unkonventionelle Settings versetzt. Die Motive sind inspirierend, transportieren große Entschlossenheit und regen dazu an, sich mit globalen Umweltveränderungen auseinanderzusetzen. Indem Mammut und Rainer Eder den Skisport über seine klassischen Grenzen hinausdenken, rücken sie nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit der Athleten in den Fokus, sondern auch eine Haltung, die von Ausdauer, Kreativität und unbedingtem Vorwärtsdrang geprägt ist.