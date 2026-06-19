Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat offiziell begonnen und das Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, hat bereits einige Prominente angelockt. Hier sind einige Stars, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass sie schon WM-Spiele besucht haben. Eine der überraschendsten Erscheinungen war Jay-Z. Der Musikmogul sah sich das Spiel der Elfenbeinküste gegen Ecuador in Philadelphia an. Er erhielt sogar ein maßgeschneidertes Trikot vom Präsidenten des ivorischen Fußballverbands, Yacine Idriss Diallo. Seine Verbindung zum Team geht über die reine Fan-Rolle hinaus, denn der 19-jährige ivorische Flügelspieler Yan Diomandé steht bei Jay-Zs Agentur Roc Nation Sports unter Vertrag. Ein weiterer Prominenter, der beim Turnier gesichtet wurde, war Tom Cruise. Der Schauspieler besuchte ein Spiel im SoFi Stadium, das für die WM vorübergehend in Los Angeles Stadium umbenannt wurde. Er wurde von der englischen Fußballikone David Beckham begleitet, der kürzlich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Auch der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds war ein prominenter Fan unter den Zuschauern. Reynolds, Miteigentümer des walisischen Fußballclubs Wrexham, wurde beim Anfeuern der kanadischen Mannschaft im ersten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina fotografiert. Auch Fußballgrößen waren anwesend. Die brasilianische Legende Ronaldo war beim WM-Auftaktspiel Brasiliens gegen den Afrikameister Marokko dabei. NFL-Ikone Tom Brady wurde ebenfalls bei diesem Spiel gesichtet und genoss eines der mit Spannung erwarteten frühen Spiele des Turniers zusammen mit seiner Tochter Vivian.