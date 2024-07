Die Titelverteidiger, ORBEA Leatt Speed Company, starteten am Dienstag, den 16. April 2024, mit einem Sieg in die 4Islands MTB Croatia Kampagne. Lukas Baum und Georg Egger gewannen den 12 Kilometer langen Prolog mit nur 6 Sekunden Vorsprung und übernahmen die ersten gelben CIOVITA-Trikots des Rennens. In der UCI-Frauenwertung waren Janina Wust und Rosa van Doorn für BUFF MEGAMO Women 14 Sekunden schneller als die CANNONDALE ISB SPORT Kombination.