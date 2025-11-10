Das große Saisonfinale der GKA Kite-Surf-Disziplin fand vom 6. bis 9. November in Taíba, Brasilien, statt. Der kleine Küstenort nördlich von Fortaleza bot mit seinen goldenen Stränden, konstantem Wind und tollem Publikum einmal mehr die perfekten Bedingungen, um ein beeindruckendes Tourjahr zu beenden. Mit 24 Männern und 16 Frauen im Teilnehmerfeld, die alle noch um wichtige Punkte für die Gesamtwertung kämpften, bot das Finale Spannung bis zum Schluss, emotionale Siege und einen spektakulären Abschluss der Saison 2025.