Vom 26.-29. März treffen sich die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2026 in der Axamer Lizum (AUT). Keine Geringere als die neue Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Kira Weidle-Winkelmann und die Slalom Spezialistin Lena Dürr (Olympia Silber 2022) fahren bei den Frauen um den Sieg. Deutschlands bester Skifahrer Linus Straßer wird als Favorit bei den Männern um den Sieg fahren.