am Sonntag, den 31. August, findet der 44. Ötztaler Radmarathon statt. Hiermit möchten wir euch den kostenlosen Livestream zum wohl härtesten Radmarathon der Alpen anbieten. Rund 4.000 Radfahrerinnen und Radfahrer starten in Sölden, um die herausfordernde 227 Kilometer lange Strecke zu meistern. Dabei gilt es, 5.500 Höhenmeter zu überwinden, die über Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch führen, bevor es zurück nach Sölden geht. Mit rekordverdächtigen 25.198 Anmeldungen in diesem Jahr bestätigt der „Ötztaler“ einmal mehr seinen Ruf als ultimative Herausforderung. Den Livestream zum Event könnt ihr hier mitverfolgen: https://www.youtube.com/live/RUBPq8F5N6k?si=Umm3r622BadE-Ory