Bei der Norddeutschen Wasserrutschen-Meisterschaft in Lüneburg (Niedersachsen) geht es ganz besonders um Geschwindigkeit und Technik. Sekunden entscheiden, wer sich in der Salztherme den Meistertitel und das Ticket für den Deutschland-Cup holt. 97 Teilnehmer:innen traten am Wochenende bei dem Wettkampf auf der „Body2 Racer“-Rutsche an. Doch Vielen ging es hauptsächlich um den Spaß am Rutschen.