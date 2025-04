Der VfB Stuttgart verliert sein sechstes Bundesligaheimspiel in Folge. Beim 0:1 gegen Heidenheim dominiert der VfB über weite Teile der Partie. Demirović und Woltemade lassen jedoch hochkarätige Chancen liegen und der VfB wird bestraft. In der 89. Minute gelingt Heidenheim der Siegtreffer. Droht jetzt die Stimmung zu kippen? Marco Seliger mit unseren 90 plus 3.