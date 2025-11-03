Der GWA Wingfoil World Cup Abu Dhabi, der letzte Stopp der FreeFly Slalom-Saison 2025, hat vom 28. Oktober bis 01. November stattgefunden. Am letzten Tag wurde bei den Männern und Frauen die neuen FreeFly Slalom WeltmeisterInnen gekürt. In einem spannenden Finale der GWA Wingfoil FreeFly Slalom Weltmeisterschaft 2025 traten bei den Männern Bastien Escofet (FRA), Alessandro Tomasi (ITA), Julien Rattoti (FRA) und Romain Ghio (FRA) im direkten Duell um den Weltmeistertitel an. Bei den Frauen trafen Nia Suardiaz (ES), Kylie Belloeuvre (FRA), Mar de Arce (ESP) und Viola Lippitsch (AUT) aufeinander.
Sport Nia Suardiaz (ESP) und Bastien Escofet (FRA) als FreeFly-Slalom-Weltmeister gekrönt
red 03.11.2025 - 16:06 Uhr