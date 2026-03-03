Die Finals der Virtuellen Indoor-Ruderweltmeisterschaft (2026 World Rowing Virtual Indoor Championships), präsentiert von Concept2, fanden statt! Es gab über 2.300 Anmeldungen aus aller Welt, von Iran über Indien und Australien bis nach Österreich. Die Athleten/-innen nahmen von zu Hause, aus Fitnessstudios oder Rudervereinen auf der ganzen Welt teil und verbinden sich erneut virtuell über ihre Concept2 Indoor-Rudergeräte, um in verschiedenen Rennkategorien gegeneinander anzutreten. Weltmeister/-innen wurden in 1-Minuten-Sprints, 1.000-Meter- und 5.000-Meter-Rennen bei den Männern und Frauen, sowie in diversen „Adaptive“-Kategorien und Rennen gekürt.