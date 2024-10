Die Qatar Airways GKA Kite World Tour feiert ihr Debüt in der brasilianischen Bucht von Ibiraquera, wo die Kite-Surf-Disziplin ihre vorletzte Etappe der Saison macht. Die Top-Rider aus der ganzen Welt treten im paradiesischen Ibiraquera an, dem brandneuen Austragungsort für die Tour! Es ist der erste von zwei aufeinanderfolgenden Stopps in Brasilien, an deren Ende die Kite-Surf-Weltmeister 2024 gekürt werden. Airton Cozzolino (ITA) und die Französin Capucine Delannoy führen die Gesamtwertung der Kite-Surf-Disziplin an, doch ihr Vorsprung auf die Verfolger ist geschrumpft, nachdem beide beim letzten Tourstopp in Dakhla (Marokko) geschlagen wurden. Cozzolino sicherte sich letztes Jahr seinen Titel in Brasilien, nachdem das Rennen bis zum Schluss spannend geblieben war.