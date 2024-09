Der Ötztaler Radmarathon 2024 (AUT) ist der anspruchsvollste Radmarathon in den Alpen und bietet einen reizvollen Wechsel von Tälern und hochalpinem Gelände, was zu einer einzigartigen Atmosphäre beiträgt. Das Rennen begann bei angenehmen Temperaturen und blauem Himmel, perfekte Bedingungen für die Radfahrer. Die Strecke führte über 227 Kilometer von Sölden über vier Alpenpässe (Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch) nach Südtirol und wieder zurück. Die Teilnehmer überwanden dabei unglaubliche 5.500 Höhenmeter. Insgesamt waren 4.226 Teilnehmer aus aller Welt am Start, die sich freiwillig dieser enormen Herausforderung an Körper und Geist stellten. Es ist der Traum eines Amateurathleten, diese Strecke zu bewältigen und ein Finisher-Trikot in den Händen zu halten.