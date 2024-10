Die GWA Wingfoil World Tour 2024 startete diese Woche mit ihrem zweiten Stopp in der Wingfoil Disziplin „Wave“ in Dakhla, Marokko. Mit 24 Männern und 11 Frauen aus 12 Ländern war spektakuläre Action am Break von Oum Lamboiur vorprogrammiert. Spaniens Elena Moreno und der US-Amerikaner Cash Berzolla triumphierten bei den Frauen und Männern des GWA Wingfoil World Cup 2024 in Dakhla.