Die Rallye-Dakar ist eines der härtesten Autorennen der Welt, mit höchsten Anforderungen an Mensch und Maschine. Martin Gerstenberg ist noch nie irgendeine Art von Autorennen gefahren. Geschweige denn eine Wüstenrallye. Ideale Voraussetzungen also für die GRIP-Challenge: Kann ein absoluter Laie in 24 Stunden lernen, wie man mit einem Rallye-Auto im Höchsttempo über eine Düne springt? Und vor allem, werden Auto und Fahrer das dann auch einigermaßen unbeschadet überstehen?