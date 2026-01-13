Im anspruchsvollen Parcours von Rallye-Profi Niki Schelle tritt diesmal Mickie Krause an bei Stars im Schlamm. Mit viel Geschick und der richtigen Selbsteinschätzung könnte es ihm gelingen, die Zeit von Smudo zu unterbieten, der sich als erster dieser Herausforderung bei GRIP gestellt hat. Doch so einfach ist eine Yamaha YXZ 1000 R mit 115 PS nicht zu fahren. Ein Rennen querfeldein durch Dreck, Wasserlöcher und sonstige Schikanen ist für Mickie Krause Neuland. Wie wird er diese Challenge meistern?