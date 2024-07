Schlagerstar Heino überrascht mit seiner Version der deutschen Nationalhymne – und Martin Rütter zieht humorvoll Vergleiche! Vor dem EM-Viertelfinale singt Heino im DFB-Trikot auf Instagram. Seine Fans sind begeistert, doch Hundeexperte Rütter sieht eine Ähnlichkeit zwischen dem 85-jährigen Sänger und der Torwartlegende Oliver Kahn. In seiner Instagram-Story repostet Rütter das Video und scherzt: „Krass. Wusstet ihr, dass Oli Kahn so ein Gesangstalent hat?“ Die blonden Haare und das Trikot lassen tatsächlich kurz an den "Titan" denken. Rütters Kommentar sorgt für Schmunzeln, und Heinos Fans feiern weiterhin ihren Star.