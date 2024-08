In Eckernförde (Schleswig-Holstein) kämpfen in den nächsten Tagen die Maritimen Fünfkämpfer:innen um den Weltmeistertitel. Aus der Idee heraus, ein Sportprogramm zur Steigerung der körperlichen Fitness und Verbesserung der maritimen Grundfertigkeiten für Schiffsbesatzungen zu etablieren, entstand Ende der Vierzigerjahre der Maritime Fünfkampf. Zu den Disziplinen zählen unter anderem Hindernisschwimmen und Amphibischer Geländelauf. Teilnehmer:innen aus sechs Nationen treten in Eckernförde gegeneinander an.