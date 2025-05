Die Anwälte von Blake Lively haben einen Antrag auf Sanktionen gegen das Team von Justin Baldoni gestellt, weil es „leichtfertige Behauptungen“ aufgestellt hat, um ihren Ruf zu schädigen. In dem Antrag werden „Sanktionen in Form von Anwaltsgebühren und -kosten“ sowie ein „formeller Verweis“ wegen angeblichen Missbrauchs des Rechtsweges und der Medien gefordert. Livelys Team verurteilte, was sie als „schaurige Verhöhnung“‚ von Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, bezeichnete, der vorschlug, ihre Befragung im Madison Square Garden abzuhalten und „Tickets zu verkaufen oder zu streamen“. Ihre Anwälte sagen, Freedman habe zuvor „Briefe und eine eidesstattliche Erklärung eingereicht, die so aufrührerisch und unangemessen sind, dass sie aus dem Protokoll gestrichen wurden“. Auch die Behauptung von Freedman, Livelys Anwälte hätten versucht, Taylor Swift zu einer öffentlichen Stellungnahme zu erpressen, wird in der Klageschrift als falsch und verleumderisch bezeichnet. In einer Erklärung gegenüber Rolling Stone sagte Livelys Team: „Man kann keine Klagen einreichen... um eine belästigende Mediengeschichte zu schaffen, oder anders gesagt, ihre Strategie vom ersten Tag an.“ Lively verklagte Baldoni ursprünglich wegen angeblicher sexueller Belästigung am Set von „Nur noch ein einziges Mal“ und wegen der angeblichen Orchestrierung einer Verleumdungskampagne gegen sie. Taylor Swift wurde in dem Fall vorgeladen, aber ihr Team bezeichnete dies als „Missbrauch des Offenlegungsprozesses“ und bat das Gericht, die Klage abzuweisen.