am fünften Tag der Freestyle Pro Tour 2025 in Naxos, Griechenland stand das Tow-In Super Finale an, in dem die Athleten bereit waren alles zu geben. Maaike Huvermann setzte im Finale sofort ein Zeichen, stürzte jedoch schwer bei einem missglückten Burner 360 und musste aufgeben. Danach lieferten sich Lisa Kloster und Ziva Batis ein spannendes Duell mit sauberen Funnells. In Runde drei überzeugte Kloster mit einem perfekt kontrollierten Funnell und sicherte sich den Sieg. Bei den Männern dominierte der Belgier Yentel Caers mit einer fehlerfreien Air Funnell–Funnell–Burner-Kombo und einem spektakulären Double Air Culo, der ihm eine perfekte 10 und den Tow-In-Sieg einbrachte. Takumi Moriya zeigte seine bisher stärkste Leistung mit einem Triple Funnell und einem kräftigen Burner 360, blieb aber hinter Caers zurück.