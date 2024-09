Die besten Beachvolleyballteams kämpften in Utrecht um den Titel der Queens & Kings of the Court. Bei der Sonderausgabe, „The Ultimate Mashup“, durften die Athleten nur mit einem Partner einer anderen Nationalität antreten, was zu einzigartigen Teamkombinationen führte. Über 2.000 Zuschauer sahen, wie das deutsch-niederländische Duo Stam/Ludwig zum Sieg stürmte. Schoon/ Álvarez belegten den zweiten Platz, während Placette/Lahti-Liukkonen Bronze holten. Bei den Herren gewann das spanisch-österreichische Duo Huerta/Dressler in einem spannenden Finale vor Plavins/Bialokoz, die Silber holten. Den dritten Platz belegten Mol/Carambula.