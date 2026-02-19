Laserball ist eine spannende Mischung aus Lasertag und Fußball: Zwei Teams, zwei Tore, Angriff und Abwehr. Gepasst wird virtuell, von Weste zu Weste über den eigenen Phaser, und am Ende muss der virtuelle Ball ins gegnerische Tor, also ins Target. In der Laserzone in Kiel-Mettenhof (Schleswig-Holstein) wird wöchentlich trainiert. Die Stadt beherbergt zwei ambitionierte Teams: die „Norddeutschen Robben“ (NDR) und das „Kieler Sprotten Team“ (KST), die regelmäßig an Turnieren im In- und Ausland teilnehmen.