Vom 03. – 06. April treffen sich die die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2025 in der Axamer Lizum (AUT). Den Anfang machte am Donnerstag das Abfahrtsrennen. Bei den Frauen setzte sich die Favoritin durch, bei den Männern hingegen kam es zu einer Überraschung. Nach einer Menge Neuschnee können die Internationalen Deutschen Ski Alpin Meisterschaften am Donnerstag den 03.04.2025 beginnen. Den Anfang machen die Frauen beim Abfahrtsrennen. Als große Favoritin ging die 29-jährige Kira Weidle-Winkelmann an den Start. Die Starnbergerin hatte bis dahin mit einer schwierigen Saison zu kämpfen. Erst erlitt sie einen Trainingssturz zum Saisonbeginn in Beaver Creek (USA) und stürzte dann vor einem Monat beim Weltcup im norwegischen Kvitfjell schwer. Die Saison verlief bis dahin ohne Podestplatzierung. Das letzte Rennen der Saison kann sie jedoch mit fast einer Sekunde Vorsprung souverän gewinnen. Für Weidle-Winkelmann war es bereits der fünfte Deutsche Meistertitel in der Abfahrt (2016, 2019, 2021 und 2023). Der bislang größte Erfolg für Weidle-Winkelmann war die Silbermedaille bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo. Bei den Männern gewinnt der Youngster Luis Vogt (Junioren WM 2023 Bronze in der Abfahrt) überraschend vor dem Routinier Romed Baumann. Am 20. Dezember 2024 erzielte Vogt sein bestes Weltcupergebnis, als er beim SuperG von Gröden Rang 16 belegte. Baumann fehlen am Ende 51 Hundertstel auf Vogt, Platz drei geht an Valentin Jachmann. Romed Baumann besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft von Österreich und Deutschland. Seit der Saison 2019/2020 startet er für Deutschland. Für den DSV holte er 2021 in Cortina d’Ampezzo Silber im Super-G.