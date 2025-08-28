Jugend-Weltmeisterin im Agility Teamwettbewerb und insgesamt Platz 11 unter 71 internationalen Teams – die Erlangerin Finja Maier und ihre Hündin Maila sind bei der Agility-WM angetreten und kamen mit einem Weltmeistertitel zurück. Tunnel, Steg oder Slalom – zusammen meistern Finja und Maila einiges. Bereits seit vier Jahren trainiert Finja mit ihrer Golden Retriever-Hündin am Hundezentrum in Zirndorf. Davor hat sie bereits daheim fleißig geübt.