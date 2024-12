Vom 19. bis 21. Dezember 2024 herrschte in Genf, dem Geburtsort des Tchoukballs, eine spektakuläre Atmosphäre, als dort der Tchoukball Nations Cup 2024 ausgetragen wurde. Bei der diesjährigen Ausgabe nahmen 17 Mannschaften aus 7 Ländern teil, darunter die erstmalige Teilnahme von Singapur und Kanada. Die Qualifikationsspiele boten eine Reihe packender Partien, die außergewöhnliches Können zeigten. Obwohl das Niveau der Mannschaften fantastisch war, schafften es die Favoriten in die Endspiele: Schweiz, Singapur und die dominierenden Teams aus Italien. Im Finale der Männer kam es zu einer erwarteten Konstellation: Schweiz gegen Italien. Die beiden Teams, vertraute Rivalen, liefern eine packende Leistung und zeigen unglaubliche Abwehrarbeit sowie spektakuläre Würfe, sehr zur Freude der vielen Zuschauer. Italien erspielt sich einen leichten Vorsprung, und trotz der leidenschaftlichen Unterstützung der Schweizer Fans gelingt es dem Heimteam nicht, den Rückstand zu verringern. Am Ende sichert sich Italien den Sieg mit einem Endstand von 52–63.