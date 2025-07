am Sonntag, den 6. Juli fand im bayerischen Roth bei Nürnberg, wo der Triathlonsport seit über 40 Jahren beheimatet ist, der weltweit größte Langdistanz-Triathlon, der DATEV Challenge Roth 2025, statt. Über 5.000 Teilnehmer gingen an den Start, um die traditionelle Triathlon Langdistanz von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen durch den Landkreis Roth zu bewältigen. Ungefähr 300.000 Zuschauer entlang der Strecke feuerten die Athletinnen und Athleten an. Bei den Männern überquert Sam Laidlow (FRA), Ironman Weltmeister von 2023, nach 7:29:25 Stunden als Erster die Ziellinie und siegt damit als erster Franzose überhaupt bei der Challenge Roth. Bei den Frauen dominierte die amtierende Ironman Weltmeisterin Laura Philipp (GER) und gewinnt den Challenge Roth 2025 mit einer Zeit von 8:18:18 Stunden. Kurz vor dem Wechsel vom Fahrrad zum Laufen konnte sie die Führung übernehmen und baute dann die Führung konstant bis zum Ziel aus.