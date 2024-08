Als die iQFOiL International Games & U23 Weltmeisterschaften so richtig Fahrt aufnimmt, steigt die Spannung ist so hoch wie selten zuvor. Alle Athleten gehen an ihre Grenzen, denn jede/r weiß, dass die letzten Rennen die endgültigen Champions bestimmen werden. In dieser Woche haben die besten jungen iQFOiL-Segler der Welt unglaubliche Leistungen gezeigt.