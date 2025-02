Zum siebten Mal versammelten sich die besten Freestyle-Talente im Nordkette Skyline Park hoch über Innsbruck, um sich beim Freeski World Rookie Fest (21.-23.02) zu messen. 47 Rider zwischen 11 und 18 Jahren aus acht Ländern traten in zwei Alterskategorien an. Der 16-jährige Benjamin Lengger aus Kärnten zeigt den besten Trick des Tages mit einem Switch Left Double Cork 12 Safety Grab am zweiten Kicker. Damit verteidigt er seinen Vorjahressieg und freut sich über den ersten Platz bei den Rookies. Zum zweiten Mal in Folge ist er auch Österreichischer Juniorenmeister im Freeski Slopestyle. Bei den Girls freut sich die Aila Peterson (GBR) über den Titel. Alle Sieger holen sich einen Startplatz für das renommierte World Rookie Tour Finale in Madonna die Campiglio, wo in Kürze die besten Nachwuchs-Rider aus aller Welt aufeinandertreffen.