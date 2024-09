Der Coupe Aéronautique Gordon Bennett, die FAI-Langstrecken-Weltmeisterschaft für Gasballonpiloten, ist die älteste und prestigeträchtigste Veranstaltung der Luftfahrt und die ultimative Herausforderung für Piloten. Die Zweierteams an Bord der Ballone haben nur ein Ziel: die weiteste Distanz zurückzulegen. In Zusammenarbeit mit den Bodenteams wird versucht die Meteorologische Aktivität zu nutzen, um innerhalb des festgelegten Wettbewerbsgebiets in Europa zu navigieren. Nach exakt 67h Flugzeit ohne Zwischenlandung und 2.111,17 zurückgelegten Kilometern krönt sich das Österreichische Duo Christian Wagner und Stefanie Liller zum Weltmeister. Sie fliegen vom Start in Münster, Deutschland, bis nach Sagres, Portugal - dem südwestlichsten Punkt des europäischen Festlands. Somit hat Österreich, das Recht die WM in zwei Jahren auszutragen. Bis kurz vor Schluss ist es ein Kopf an Kopf „Fliegen“, so sind das Schweizer Zweierteam Kurt Frieden/Pascal Witprächtiger und das Deutsche Duo um Andreas Zumrode/Axel Hunnekuhl nur wenige Kilometer entfernt gelandet und müssen sich um nicht einmal zwei respektive drei geflogene Kilometer geschlagen geben.