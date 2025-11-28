Nach dem deutlichen und hochverdienten 4:0 des VfB Stuttgart holte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle nach der Partie zum großen Rundumschlag aus. Der VfB-Boss beschwerte sich massiv über die Behandlung der VfB-Fans vor Ort, die grundlos Polizeigewalt ausgesetzt waren. Schlussendlich mussten viele von ihnen die Heimreise antreten. Zudem bemängelte Wehrle die offenbar gravierenden Mängel in der Organisation, die ihren Teil zur Gesamtsituation beigetragen haben. Der CEO des VfB blieb selbst bis zum Ende am Fan Meetingpoint, trat die Anreise zum Stadion mit den verbliebenen Fans in einem bereitgestellten Shuttle an. Alle Aussagen von Alexander Wehrle gibt es bei uns im Video.