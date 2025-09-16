Bereits zum fünften Mal finden in dem kleinen Örtchen Hindenberg im Spreewald nahe Berlin die "Vintage Dirt Track Races" statt. Hier dürfen nur Fahrzeuge und Motorräder an den Start gehen, die bis einschließlich 1959 gebaut wurden. Auf der "Halben Meile" liefern sich die wunderschönen Old-School-Boliden beinharte Duelle bis auf den letzten Stahlbolzen. Angelehnt ist diese populäre Vintage-Racing-Veranstaltung an die spektakulären US-Circle-Track-Rennen der 30er- und 50er-Jahre.