Am Samstag, dem 18. Jänner 2025, lud die SPÖ 23 01, Groß-Enzersdorf zu einem besonderen Ereignis ein: der Roten Ballnacht 2025. Diese Veranstaltung versprach nicht nur ein Fest der Unterhaltung, sondern auch eine Gelegenheit einen entspannten Abend mit Ballfreunden zu zelebrieren. Leider sind die einst so häufigen Bälle sehr zurückgegangen, um so wichtiger ist es diese Tradition hochzuhalten. Auch Vertreter:innen anderer politischer Parteien waren gekommen und unterstreichen das miteinander in der Großgemeinde. Neben Speis und Trank, gab es im Gewölbe des Stadtsaals eine Disco und eine Bar mit hochprozentigen.